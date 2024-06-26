شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جازان تبرز إسهاماتها في مكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة جازان في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية"، والمعرض المصاحب بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وأوضح رئيس الجامعة د. محمد بن حسن أبوراسين، أن ركن الجامعة المشارك في الفعاليات يُبرز إسهامات الجامعة العلمية والبحثية والتوعوية والثقافية في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتحسين جودة الحياة، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، للوصول إلى مجتمع آمن وصحي وحيوي ووطن خالٍ من السموم والمؤثرات العقلية. يزور جناح الجامعة المشارك في فعاليات This is a Twitter Status 2024، الذي تنظمه المديرية العامة لمكافحة المخدرات. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة جازان (@JazanUniversity)
وأوضح مدير مركز البحوث الصحية بالجامعة د. حسن بن أحمد الحازمي أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم العالمي عبر ركن توعوي يعرض إسهامات الجامعة في المجالات البحثية خلال الأعوام الماضية وتوفيرها للمجتمع، من أهمها الأبحاث المتعلقة بمادة الشبو والكبتاجون والقات وغيرها من المؤثرات العقلية.
إضافة إلى تلخيص المواد العلمية وترجمتها، كي يستفيد منها الجميع، وتوفيرها لكل شرائح المجتمع في مختلف مواقع المركز الإلكترونية.
وأوضح رئيس الجامعة د. محمد بن حسن أبوراسين، أن ركن الجامعة المشارك في الفعاليات يُبرز إسهامات الجامعة العلمية والبحثية والتوعوية والثقافية في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتحسين جودة الحياة، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، للوصول إلى مجتمع آمن وصحي وحيوي ووطن خالٍ من السموم والمؤثرات العقلية. يزور جناح الجامعة المشارك في فعاليات This is a Twitter Status 2024، الذي تنظمه المديرية العامة لمكافحة المخدرات. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة جازان (@JazanUniversity)
سمو #أمير_منطقة_جازان بحضور سعادة رئيس الجامعة #محمد_أبوراسين— جامعة جازان (@JazanUniversity) June 26, 2024
يزور جناح الجامعة المشارك في فعاليات #اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدرات 2024، الذي تنظمه المديرية العامة لمكافحة المخدرات. #جامعة_جازان pic.twitter.com/IQuelcaJAL
وأوضح مدير مركز البحوث الصحية بالجامعة د. حسن بن أحمد الحازمي أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم العالمي عبر ركن توعوي يعرض إسهامات الجامعة في المجالات البحثية خلال الأعوام الماضية وتوفيرها للمجتمع، من أهمها الأبحاث المتعلقة بمادة الشبو والكبتاجون والقات وغيرها من المؤثرات العقلية.
ركن توعوي
إضافة إلى تلخيص المواد العلمية وترجمتها، كي يستفيد منها الجميع، وتوفيرها لكل شرائح المجتمع في مختلف مواقع المركز الإلكترونية.