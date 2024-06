شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جازان تبرز إسهاماتها في مكافحة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

سمو #أمير_منطقة_جازان بحضور سعادة رئيس الجامعة #محمد_أبوراسين

يزور جناح الجامعة المشارك في فعاليات #اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدرات 2024، الذي تنظمه المديرية العامة لمكافحة المخدرات. #جامعة_جازان pic.twitter.com/IQuelcaJAL — جامعة جازان (@JazanUniversity) June 26, 2024



ركن توعوي

الدمام - شريف احمد - تشارك جامعة جازان في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "الأدلة واضحة.. لنستثمر في الوقاية"، والمعرض المصاحب بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأوضح رئيس الجامعة د. محمد بن حسن أبوراسين، أن ركن الجامعة المشارك في الفعاليات يُبرز إسهامات الجامعة العلمية والبحثية والتوعوية والثقافية في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتحسين جودة الحياة، والتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها، للوصول إلى مجتمع آمن وصحي وحيوي ووطن خالٍ من السموم والمؤثرات العقلية. يزور جناح الجامعة المشارك في فعاليات This is a Twitter Status 2024، الذي تنظمه المديرية العامة لمكافحة المخدرات. This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة جازان (@JazanUniversity)وأوضح مدير مركز البحوث الصحية بالجامعة د. حسن بن أحمد الحازمي أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم العالمي عبر ركن توعوي يعرض إسهامات الجامعة في المجالات البحثية خلال الأعوام الماضية وتوفيرها للمجتمع، من أهمها الأبحاث المتعلقة بمادة الشبو والكبتاجون والقات وغيرها من المؤثرات العقلية.إضافة إلى تلخيص المواد العلمية وترجمتها، كي يستفيد منها الجميع، وتوفيرها لكل شرائح المجتمع في مختلف مواقع المركز الإلكترونية.