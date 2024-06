شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الملك فهد الأمنية.. فتح باب القبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين السبت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ54 بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.وذلك خلال الفترة من يوم السبت 23/ 12/ 1445 هـ الموافق 29/ 6/ 2024 م الساعة الـ (10) صباحًا، حتى يوم الأربعاء 27/ 12/ 1445 هـ الموافق 3/ 7/ 2024 م الساعة الـ (10) صباحًا، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)