شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزّي حاكم الشارقة في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي والان نبدء بالتفاصيل



وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) القيادة تعزي رئيس #ملاوي في وفاة نائبه ومرافقيه



للتفاصيل | https://t.co/OQ9DMoeQVB#اليوم pic.twitter.com/GY65kEJrK5 — صحيفة اليوم (@alyaum) June 13, 2024 برقية ولي العهد بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي - رحمها الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب". الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي - رحمها الله -.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي - رحمها الله -.وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخة نورة بنت سعيد بن حمد القاسمي - رحمها الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".