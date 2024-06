شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الدينية" جاهزة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن لتعميق فضائل الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الشؤون الدينية

رعاية ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن جاهزيتها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والقاصدين والزائرين لصلاة الجمعة، وفقًا للتوجيه الكريم بتقصير وتخفيف مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 دقيقة، وتأخير الأذان الأول ليكون بينه وبين الأذان الثاني 10 دقائق، حتى نهاية فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة.يأتي التوجيه الكريم في إطار اهتمام المملكة بالإنسان أولاً، ما يؤكد تفانيها في خدمة حجاج بيت الله وقاصدي الحرمين الشريفين، وضمان أمنهم وسلامتهم، خاصةً من الناحية الصحية، التي تحتل قمة اهتمامات المملكة. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)أعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها الدينية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية لقاصدي بيت الله الحرام، ليؤدوا شعائرهم في أجواء إيمانية خاشعة. وشملت هذه الخدمات توزيع المصاحف والكتب الدينية، والإهداءات النوعية، وترجمة خطبة الجمعة إلى اللغات العالمية عبر إدارة اللغات والترجمة.ةزودت إدارة شؤون التوعية الميدانية المراكز التوعوية بالمحتوى الديني الرقمي والورقي، ونشرت سنن النبي ﷺ، والإصدارات الرقمية التوعوية، لتوعية ضيوف الرحمن بمختلف اللغات العالمية، وحثهم على الاقتداء بسنة الرسول ﷺ.يجدر بالذكر أن التوجيه الكريم بتقصير وتخفيف مدة خطبة وصلاة الجمعة استند إلى الشريعة الإسلامية التي تحرص على حفظ النفس، كما قال تعالى: "وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، مراعاةً لأحوال المصلين في ظل اشتداد الحرارة، وخاصة في المطاف والسطح والساحات الخارجية.وتسعى المملكة دائماً إلى توفير أقصى درجات الرعاية والراحة لضيوف الرحمن، والتيسير عليهم لأداء عباداتهم في أجواء خاشعة وبيئة آمنة، ودفع كل ما فيه مشقة لهم، لتعميق فضائل الجمعة في نفوسهم.