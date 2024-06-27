فريق طلابي سعودي يفوز بالمركز الأول بمسابقة دولية للطائرات دون طيّار

في إنجاز وطني جديد، لأول مرة فريق سعودي يحصد المركز الأول عالمياً في مسابقة SUAS العالمية.



نبارك لطلابنا فريق @uas2030 ممثلين #جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن على فوزهم بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الطائرات المسيرة بدون طيار المقامة في أمريكا، متفوقين على 70 فريقًا طلابيًا… pic.twitter.com/kwtSNGHZJh