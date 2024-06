شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طلابي سعودي يفوز بالمركز الأول بمسابقة دولية للطائرات دون طيّار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز وطني جديد، نجح فريق جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في حصد المركز الأول في المسابقة الدولية للطائرات المسيرة بدون طيّار (SUAS 2024)، التي أقيمت في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على 70 فريقاً طلابيّاً من مختلف جامعات العالم.ويأتي الإنجاز نتيجة جهد وإصرار وعزيمة، الطلاب الذين شاركوا على مدى 3 سنوات متتالية في المسابقة ذاتها، وحققوا المركز الـ11 في عام 2022 والمركز الـ20 في عام 2023. نبارك لطلابنا فريق This is a Twitter Status ممثلين This is a Twitter Status على فوزهم بالمركز الأول عالميًا في مسابقة الطائرات المسيرة بدون طيار المقامة في أمريكا، متفوقين على 70 فريقًا طلابيًا... This is a Twitter Status— جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | KFUPM (@KFUPM)وتهدف المسابقة إلى تعزيز الاهتمام بأنظمة الطائرات المسيرة بدون طيار (الدرونز) والتقنيات والوظائف المتعلقة بها، وإشراك الطلاب في تحديات تصميم وتصنيع الطائرات وبرمجة أنظمتها؛ لتصبح قادرة على الطيران الذاتي والملاحة، واستخدام أجهزة استشعار محمولة على متن الطائرة لتنفيذ مجموعة من المهام المختلفة.ويجسد الفوز حرص جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على بناء الثقافة الطلابية من خلال 6 أبعاد رئيسة وهي: أن يكون لدى الطلاب طموح وأهداف عالية، وتعزيز اعتمادهم على الذات، وإكسابهم تجارب عالمية، وعملهم ضمن فرق متعددة التخصصات، وخوضهم في تجارب البحث العلمي، وإكسابهم روح ريادة الأعمال، مما يزيد من الأثر والفائدة على المجتمع وعلى حياتهم المهنية مستقبلاً.يذكر أن الجامعة هي الأولى عربياً لعام 2023 وفي المركز 101 حسب تصنيف QS العالمي للجامعات وكما حازت على المركز 81 في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية في العام الحالي 2024.وعبّر رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد السقاف من جانبه عن مدى فخره بالطلاب، مشيداً على دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تضع التعليم في مقدمة أولوياتها.