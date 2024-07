شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

عنصرية كيان الاحتلال

رحب البرلمان العربي بانضمام إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمته على حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر أكتوبر الماضي.وأضاف البرلمان العربي في بيان يوم الأحد، أن انضمام إسبانيا لهذه الدعوى يمثل انتصارًا لصوت الحق والقانون، وتعزيزًا للعدالة الدولية في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب على ما يرتكبونه من جرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني. وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعكس تنامي إدراك العالم للطبيعة العنصرية والإجرامية لكيان الاحتلال، مطالبًا دول العالم بالانضمام إلى هذه الدعوى، والتخلي عن حالة الصمت المخزي تجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ومجازر في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.