اخبار السعوديه

البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي

0 نشر
واس - القاهرة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بانضمام إسبانيا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمته على حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف البرلمان العربي في بيان يوم الأحد، أن انضمام إسبانيا لهذه الدعوى يمثل انتصارًا لصوت الحق والقانون، وتعزيزًا للعدالة الدولية في ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب على ما يرتكبونه من جرائم تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

عنصرية كيان الاحتلال

وأكد البرلمان العربي أن هذه الخطوة تعكس تنامي إدراك العالم للطبيعة العنصرية والإجرامية لكيان الاحتلال، مطالبًا دول العالم بالانضمام إلى هذه الدعوى، والتخلي عن حالة الصمت المخزي تجاه ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ومجازر في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا