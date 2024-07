تقنية البنات بجدة تفتح باب القبول للعام التدريبي 1446هـ.. إليكم الرابط

إعلان|



الدمام - شريف احمد - فتحت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة بواب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1446هـ؛ وذلك لمختلف التخصصات الموجودة في الكلية.وأوضحت عميدة الكلية حياة الغامدي أن التخصصات تشمل الوسائط المتعددة، تقنيات الويب، والدعم الفني للحاسب، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجة وتطوير الويب؛ مشيرة إلى أن فترة التسجيل للفترة الصباحية تبدأ اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration. يبدأ غداً This is a Twitter Status على برامج دبلوم This is a Twitter Statusللتخصصات التالية:تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويبتقنية الدعم الفني للحاسبتقنية إدارة أنظمة الشبكاتتقنية البرمجة وتطوير الويبعبر الرابط التالي : This is a Twitter Statusبالتوفيق للجميع This is a Twitter Status— الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة (@Tvtc_fd_jeddah)