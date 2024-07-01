شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية البنات بجدة تفتح باب القبول للعام التدريبي 1446هـ.. إليكم الرابط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتحت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة بواب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1446هـ؛ وذلك لمختلف التخصصات الموجودة في الكلية.
وأوضحت عميدة الكلية حياة الغامدي أن التخصصات تشمل الوسائط المتعددة، تقنيات الويب، والدعم الفني للحاسب، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجة وتطوير الويب؛ مشيرة إلى أن فترة التسجيل للفترة الصباحية تبدأ اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration. يبدأ غداً This is a Twitter Status على برامج دبلوم This is a Twitter Status
للتخصصات التالية:
تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب
تقنية الدعم الفني للحاسب
تقنية إدارة أنظمة الشبكات
تقنية البرمجة وتطوير الويب
عبر الرابط التالي : This is a Twitter Status
بالتوفيق للجميع This is a Twitter Status— الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة (@Tvtc_fd_jeddah)
وأوضحت عميدة الكلية حياة الغامدي أن التخصصات تشمل الوسائط المتعددة، تقنيات الويب، والدعم الفني للحاسب، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجة وتطوير الويب؛ مشيرة إلى أن فترة التسجيل للفترة الصباحية تبدأ اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration. يبدأ غداً This is a Twitter Status على برامج دبلوم This is a Twitter Status
للتخصصات التالية:
تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب
تقنية الدعم الفني للحاسب
تقنية إدارة أنظمة الشبكات
تقنية البرمجة وتطوير الويب
عبر الرابط التالي : This is a Twitter Status
بالتوفيق للجميع This is a Twitter Status— الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة (@Tvtc_fd_jeddah)
إعلان|— الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة (@Tvtc_fd_jeddah) June 30, 2024
يبدأ غداً #التسجيل على برامج دبلوم #الكلية_التقنية_الرقمية_للبنات_بجدة
للتخصصات التالية:
تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب
تقنية الدعم الفني للحاسب
تقنية إدارة أنظمة الشبكات
تقنية البرمجة وتطوير الويب
🔗عبر الرابط التالي : https://t.co/AisbicRjkD
بالتوفيق للجميع pic.twitter.com/zp96tAwttB