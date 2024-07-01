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تقنية البنات بجدة تفتح باب القبول للعام التدريبي 1446هـ.. إليكم الرابط

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - فتحت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة بواب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1446هـ؛ وذلك لمختلف التخصصات الموجودة في الكلية.
وأوضحت عميدة الكلية حياة الغامدي أن التخصصات تشمل الوسائط المتعددة، تقنيات الويب، والدعم الفني للحاسب، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجة وتطوير الويب؛ مشيرة إلى أن فترة التسجيل للفترة الصباحية تبدأ اليوم وتستمر لمدة أربعة أيام عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration. يبدأ غداً This is a Twitter Status على برامج دبلوم This is a Twitter Status
للتخصصات التالية:
تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب
تقنية الدعم الفني للحاسب
تقنية إدارة أنظمة الشبكات
تقنية البرمجة وتطوير الويب
عبر الرابط التالي : This is a Twitter Status
بالتوفيق للجميع This is a Twitter Status— الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة (@Tvtc_fd_jeddah)
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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