بمبادرة سعودية.. 24 نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين، قرارًا ينص على تسمية يوم 24 نوفمبر من كل عام يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة، وذلك بمبادرة من المملكة العربية السعودية مع مجموعة النواة للمشروع (مملكة البحرين، والمملكة المغربية، ودولة قطر، والجمهورية اليمنية).ويستهدف القرار رفع مستوى الوعي عن هذه الحالات الإنسانية، والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة.أوضح ذلك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، في كلمته أمام الجمعية العامة، في أثناء تقديمه لمشروع القرار للاعتماد.وأشار الواصل إلى أن القرار يطالب برفع الوعي عن حالات التوائم الملتصقة في مراحل حياتهم المختلفة.وأوضح أن المجتمع الدولي تعهد من خلال أهداف التنمية المستدامة بضمان الصحة والرفاه للجميع مع عدم ترك أحد متخلفًا عن الركب، ما يجعل من الأهمية بمكان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان تمتع التوائم الملتصقة بأفضل السبل الممكنة من الصحة والرفاه ومراعاة حقوق الإنسان. This is a Twitter Status "حسن وحسين" تعد الحالة رقم 59 التي تستفيد من برنامج فصل التوائم الملتصقةThis is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن صحة الإنسان هي أولوية لدى القيادة الرشيدة في المملكة - حفظها الله -، مستعرضًا دور المملكة الرائد في مجال فصل التوائم الملتصقة.وأعرب عن شكره لممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، على الدعم المقدم خلال مراحل صياغة القرار والتفاوض عليه.