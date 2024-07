شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بوابتي القبول الموحد في الرياض وتحديد إجراءات النتائج للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

القبول الإلكتروني الموحد

الدمام - شريف احمد - حددت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية في منطقة الرياض, موعد إجراءات نتائج القبول للطلاب والطالبات في الجامعات بعد إغلاق بوابة القبول اليوم الساعة 12 ظهرًا.وجاءت نتائج القبول في بوابة الطلاب في كلٍ من جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض على النحو التالي: للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)- إعلان المرشحين للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت 30 /12 /1445هــ - 06 /07 / 2024م.- المقابلات الشخصية للمرشحين للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية من يوم الاثنين 02 /01 /1446هـ - 08 /07 /2024م إلى يوم الثلاثاء 03 /01 /1446هـ - 09 / 07 /2024 م- إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 05 /01 /1446 هـ -11 /07 /2024 م.وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهراً، ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد يوم الأحد 08 /01 /1446 هـ - 14 /07 /2024 م، كما سيتم إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 12 /01 /1446 هـ -18 /07 /2024 م وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهراً، ويتم إلغاء قبول من لم يؤكد القبول يوم الأحد 15 /01 /1446 هـ- 21 /07 /2024م.أما ما يخص نتائج القبول في بوابة الطالبات في كلٍ من جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، وجامعة الكليات التقنية بالرياض فقد جاءت على النحو التالي:- إعلان المرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية أو اختبار عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم السبت 30 /12 /1445 هـ -06 /07 /2024م.- المقابلات الشخصية للمرشحات للكليات التي تتطلب مقابلة شخصية أو اختبارًا، من يوم الاثنين 02 /01 /1446 هـ -08 /07 /2024 م إلى يوم الخميس 05 /01 /1446 هـ- 11 /07 / 2024 م - إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأول عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 05 /01 /1446 هـ- 11 /07 /2024 م.وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول الساعة 12 ظهراً، ويتم إلغاء قبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد 08 /01 /1446 هـ -14 /07 /2024 م، كما سيتم إعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للفرز الأخير عبر بوابة القبول الإلكتروني يوم الخميس 12 /01 /1446 هـ - 18 /07 /2024 م وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأخير الساعة 12 ظهراً ويتم إلغاء قبول من لم تؤكد القبول يوم الأحد 15 /01 /1446 هـ -21 /07 /2024 م.وأكدت اللجنة ضرورة مبادرة الطلاب والطالبات المقبولين لتأكيد القبول بالدخول على حساب المتقدم في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرةً إلى أنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم بعد نهاية الموعد المحدد من بوابتي القبول نهائياً.