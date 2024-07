شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على عسير والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة عسير.وشملت محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.