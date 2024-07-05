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طقس السعودية.. أمطار على عسير

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واس - أبها 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. أمطار على عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة عسير.
وشملت محافظتي خميس مشيط وسراة عبيدة، سالت على إثرها الأودية والشعاب. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.
وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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