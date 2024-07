شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. "الربيعة" يدشن برنامج توزيع الحقائب الصحية للمتضررين من الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينتي الريحانية وغازي عنتاب بالجمهورية التركية البرنامج التطوعي لتوزيع الحقائب الصحية للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، بحضور والي ولاية هاتاي مصطفى ماساتلي، وعدد من المسؤولين.ويهدف البرنامج إلى توزيع الحقائب الصحية في مدينتي الريحانية وغازي عنتاب، يستفيد منها 2.000 فرد. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المتضررين من الزلزال من الشعبين السوري والتركي.