المعهد الصناعي الثانوي بالمدينة المنورة يعلن مواعيد القبول

اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد: سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين لم يؤكدوا قبولهم بعد نهاية الموعد المحدد من بوابتي القبول نهائيًا



أعلن المعهد الصناعي الثانوي الثاني بالمدينة المنورة فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصناعي الثانوي، لخريجي الكفاءة المتوسطة والأول ثانوي للبنين مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1446هـ، بدءًا من يوم غد الأحد 1 محرم ولمدة أربعة أيام عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة "قبولي" من هنا.يُذكر أن المعهد الصناعي الثانوي بالمدينة المنورة أعلن مؤخرًا تخريج 404 متدربين بنهاية العام التدريبي 1445 بعد أن تم تدريبهم في مجالات عدة، تواكب متطلبات سوق العمل.