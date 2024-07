شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. شبورة مائية على محافظة ينبع ومركز الرايس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

رياح شديدة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غدا، من شبورة مائية (ضباب خفيف), على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.وبين أن الحالة تبدأ الـ 2 فجرا وتستمر حتى الساعة الـ 7 صباحاً.سبق ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. وحذر من هبوب رياح شديدة على منطقة الباحة ومحافظاتها، وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة.