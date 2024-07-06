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طقس السعودية.. شبورة مائية على محافظة ينبع ومركز الرايس غدًا

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس ليوم غدا، من شبورة مائية (ضباب خفيف), على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى (3 - 5) كيلومترات.
وبين أن الحالة تبدأ الـ 2 فجرا وتستمر حتى الساعة الـ 7 صباحاً.

رياح شديدة

سبق ونبّه المركز اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة بدر الجنوب، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وحذر من هبوب رياح شديدة على منطقة الباحة ومحافظاتها، وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم / ساعة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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