عبر "الملك سلمان الإغاثة".. 303 مشروعات هدية المملكة للشعب السوري

فصل جديد في حياة أصلان الذي استعاد سمعه بعد سنواتٍ من فقدان حاسة السمع،



حيث كان برنامج سمع السعودية التطوعي حاضنًا لأصلان وكل الأطفال السوريين المحتاجين لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في تركيا،



نعمل لأجلهم لمستقبل مُبهج مليء بأصوات التفاؤل #نسمعكم pic.twitter.com/IyaAaqNOoS