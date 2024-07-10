شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العشبة التي أذهلت الجميع.. بذور الكتان السحرية هترجعلك شبابك في اسبوع حتى لو عمرك فوق ال60 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

عشبة التي أذهلت الجميع.. بذور سحرية هترجعلك شبابك في اسبوع حتى لو عمرك فوق ال60 العديد من السيدات تعاني من مشكلة كبيرة، ألا وهي ظهور تجاعيد الوجه في سن مبكرة، ويرجع ذلك الى عدد من العوامل، أبرزها طبيعة الطقس الجاف في وطننا العربي. بالاضافة الى عدم الاهتمام ببشرتهم بشكل كافي، حيث تؤثر تلك التجاعيد سلبياً على جمال الوجه، وتعطيه مظهر كبيرا في السن، وفي ظل عدم قدرة أغلب السيدات على شراء منتجات عنايه بالبشره اللازمة للتخلص من تلك التجاعيد، فإن أهمية الوصفات الطبيعية تبرز في ذلك الوقت، ومن أهم تلك الوصفات هي كريم بذور الكتان للبشرة. كريم بذور الكتان للبشرة معظم الأشخاص لا يدركون الفائدة الكبيرة التي يحتويها ذلك النوع من البذور، حيث انه يساعد بشكل فعال في القضاء على تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة والتقدم في السن، وهو ما جعل العديد من الشركات تستعين به في صناعة العديد من منتجات العنايه بالبشره، كما يتميز ذلك الخليط بتكلفته المنخفضة، ويتم تحضير ذلك الخليط من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية 2 ملعقة بذور كتان. ملعقة زيت زيتون. ملعقة من جل الصبار. كبسولة فيتامين E. حفنة من ورق الغار. مقدار كوب كبير من الماء. طريقة تحضير كريم بذور الكتان للبشرة يتم تحضير الخليط من خلال إتباع النقاط الآتية: في وعاء متوسط الحجم وعلى نار هادئة توضع بذور الكتان وأوراق الغار وتترك حتى تغلي جيدا. اضافه زيت الزيتون وفيتامين E وجل الصبار الى الخليط. خلط المكونات معا جيداً حتى يصبح القوام متجانس. حفظ الخليط في برطمان نظيف ومحكم الغلق للاستخدام المتكرر خطوات استخدام الخليط يمكنك استخدام وصفة كريم بذور الكتان للبشرة عن طريق تنظيف البشرة بالماء وتجفيفها جيدا، ووضع كمية من الخليط على البشرة، وتركه لمدة تقارب الـ 20 دقيقة، قبل أن يتم ازالته باستخدام الماء الفاتر، ويتم ترطيب البشرة بعدها بكريم مرطب، مع ضرورة وضع كمية من الخليط على جزء صغير من الجلد قبل وضعه على البشرة لاختبار الحساسية تجاه المكونات. .