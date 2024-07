شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الجيبوتي لتعزيز العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.