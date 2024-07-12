الرئيس التنفيذي المشرف على @SDSCKSA د. أيمن غلام: إشادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بدور المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، تأتي تأكيداً لجهود المملكة المبذولة ضمن #رؤية_المملكة2030 ومبادراتها المحلية والإقليمية في بناء القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي في… https://t.co/h5mWpc52oC pic.twitter.com/T0RNPzfdQY

شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بجهود مركز التحذير من العواصف الغبارية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية