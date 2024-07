شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 50 مئوية.. موجة حارة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

مكة المكرمة



القصيم

المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على 3 مناطق في المملكة، من الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.تشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية على مكة المكرمة والقصيم، ومن (49 – 50) درجة مئوية على المدينة المنورة.تشهد الجموم والعاصمة المقدسة موجة حارة، مع ارتفاع درجات الحرارة حتى نحو 48 درجة مئوية. وتوقع "الأرصاد" موجة حارة على القصيم، تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الخبراء.كما تشهد أجزاء من المدينة المنورة موجة حارة، تشمل بدر ووادي الفرع.