شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 50 مئوية.. موجة حارة على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة على 3 مناطق في المملكة، من الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
تشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية على مكة المكرمة والقصيم، ومن (49 – 50) درجة مئوية على المدينة المنورة.
وتوقع "الأرصاد" موجة حارة على القصيم، تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الخبراء.
تشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47 – 48) درجة مئوية على مكة المكرمة والقصيم، ومن (49 – 50) درجة مئوية على المدينة المنورة.
مكة المكرمةتشهد الجموم والعاصمة المقدسة موجة حارة، مع ارتفاع درجات الحرارة حتى نحو 48 درجة مئوية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الجموم #العاصمة_المقدسة ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 11, 2024
للتفاصيل https://t.co/hQYJ5Gqqkk #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/byKyKCKoE3