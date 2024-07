شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: جائزة التميز النيابي تجسد دعم القيادة لتعزيز العدالة والان نبدء بالتفاصيل

جائزة التميز النيابي

الدمام - شريف احمد - رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الحفل السنوي لجائزة التميز النيابي، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، بحضور الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي النيابة العامة.في كلمته خلال الحفل، أشار النائب العام إلى أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي، مؤكدا أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني. وأوضح أن الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي، مؤكداً أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.يُذكر أن مجلس النيابة العامة أطلق جائزة "التميز النيابي" كجائزة سنوية تهدف إلى تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتمد الجائزة على استراتيجية تقييم دقيقة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي، مع التركيز على المهنية العالية، ما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والارتقاء بمستوى الأداء داخل النيابة العامة.