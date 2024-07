إنذار أحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية في جازان 

طقس المملكة اليوم



حالة الطقس على المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر، من أمطار غزيرة مستمرة حتى الثامنة مساءً على منطقة جازان.وقال المركز في إنذاره، إن الأمطار يصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول وصواعق رعدية، في حالة طقسية تبدأ 12 ظهرًا وتنتهي الثامنة مساءً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الطقس على مناطق المملكة اليوم السبت.وأشار على موقعه الرسمي، إلى استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في الحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.