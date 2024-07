بدء التسجيل بدبلوم تعليم العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة

يعلن معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها عن بدء التسجيل في "برنامج دبلوم اللغة العربية للناطقات بغيرها".



الدمام - شريف احمد - أعلن معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، فتح باب التسجيل في "برنامج دبلوم تعليم اللغة العربية"، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 14 يوليو 2024م؛ لتأهيل الطالبات لغويًا، وتمكينهنّ من الدراسة في الجامعات العربية.ويستهدف البرنامج الخرّيجات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها من داخل المملكة ومن خارجها؛ بغرض إكسابهنّ مهارة اللغة العربية الفصيحة وعناصرها، استماعًا، وتحدثًا، وقراءة، وكتابة، وتمكينهنّ من ممارسة المهارات اللغوية الصحيحة في المواقف المختلفة، وتنمية القدرة على توظيف وسائل التقنية الحديثة ومهاراتها المختلفة في تعليم اللغة العربية، إضافة إلى تعريف الخرّيجات بالثقافة العربية في إطار القيم الإنسانية. ويُعد البرنامج فرصة لتعلّم اللغة العربية للراغبات غير العربيات، اللاتي لا يشملهنّ نظام المنح الخارجية والداخلية، من خلال نظام فصلي في 4 مستويات يُمثل كل مستوى فصلًا دراسيًا واحدًا، وتحصل الطالبة بعد نهاية البرنامج على شهادة دبلوم في اللغة العربية للناطقات بغيرها.ويأتي ذلك ضمن جهود معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025، من خلال التركيز على تقديم تعليم نوعي، وتعزيز التعليم الجامعي بتبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعلُّم، والطرق التعليمية، والتعليم الإلكتروني المدمج.ولمزيد من المعلومات عن الدبلوم، وآلية التسجيل يرجى زيارة الرابط التالي:https://forms.gle/ZDYTHAxQGUJRKeNG9