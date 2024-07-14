شكرا لقرائتكم خبر عن "صحتي": ملف طبي رقمي لكل مواطن ومقيم والان نبدء بالتفاصيل

الاستفادة من الخدمات الصحية

الدمام - شريف احمد - أطلقت منصة ”صحتي“ مبادرة لتوفير ملف طبي رقمي لكل مواطن ومقيم في المملكة.وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية، وتبسيط عملية الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الصحية المقدمة من مختلف الجهات في القطاع الصحي.وتعتبر منصة ”صحتي“ بوابة شاملة للخدمات الصحية، حيث تضم 24 جهة طبية تغطي أكثر من مستشفى في 13 منطقة إدارية في المملكة.وتتيح منصة «صحتي» للمستخدمين الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الاستشارات الفورية، حجز واستعراض المواعيد الصحية، المواعيد عن بُعد، البحث عن الأدوية، المحفظة الصحية الرقمية، استعراض الإجازات المرضية، التقارير الطبية، خدمة «أسعِفْنِي»، صحة المرأة، وخدمات التابعين.كما تقدم المنصة ميزة تُسمى «طبيبي»، والتي تتيح لكل أسرة الحصول على طبيب خاص، ما يُعزز الرعاية الصحية الشخصية ويضمن تلبية احتياجات كل فرد من أفراد الأسرة.