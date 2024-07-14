شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية جميلة تكشف 6 فوائد غريبة للموز وقشره.. استخدميها بهذه الطريقة لتحصلي على فوائد جبارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

وائد غريبة للموز وقشره.. استخدميها بهذه الطريقة لتحصلي على فوائد جبارة وفيما يلي طرق عملية تتسم بالغرابة لاستخدام الموز وقشره الغني بالفوائد أيضًا، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست”: 1. فوائد للبشرة أبسط طريقة لعمل “ماسك” للوجه باستخدام الموز هي هرسه ووضعه مباشرة على البشرة. وصفة أخرى شائعة، هي إضافة ربع كوب من الزبادي العادي وملعقتين كبيرتين من العسل إلى الموز المهروس قبل وضعه على الجلد. ومن ثم يترك لمدة 10-15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ. . التخلص من الثآليل تعد الثآليل من مهيجات الجلد، وهناك العديد من العلاجات المنزلية للتخلص منها، من بينها استخدام قشر الموز. نظرًا لأنه لا يوجد شيء سام داخل الموز، فليس هناك خطر لفرك قشر الموز على الثآليل. وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي يثبت أن الموز أو قشور الموز يساعدان في التخلص من الثآليل، لكنها طريقة منزلية تستخدم منذ عقود. 3. علاج للدغة الحشرات يُعرف الموز بتخفيف الحكة والأعراض الأخرى للدغات الحشرات، مثل التورم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. ويتكون القشر من مضادات الهيستامين الطبيعية التي تعمل على تهدئة الحكة الناتجة عن لعاب الحشرة تحت الجلد. 4. تلميع الفضيات يمكنك تلميع الأدوات الفضية باستخدام قشر الموز، من خلال امزج قشور الموز مع الماء لتكوين عجينة، ثم استخدم قطعة قماش لفرك المعجون على الفضيات. ومن ثم يتم غسلها جيدًا بالماء الدافئ في الحوض، وسوف تبدو وكأنها جديدة. 5. استخراج الشظية يمكنك استخراج الشظية العالقة في الجلد عن طريق تغطيتها بالجزء الخارجي من قشر الموز لبضع ساعات أو طوال الليل. ويعمل قشر الموز على إخراج الجسم الغريب أو الشظية إلى سطح الجلد. يعد استخدام قشر البطاطس أيضًا علاجًا لتفكيك الشظية العميقة. 6. مفيد للأسنان إذا كنت من مدمني القهوة، التي تؤثر على شكل أسنانك، يمكنك تجربة استخدام الموز لإضفاء إشراقة على ابتسامتك. ما عليك سوى فرك قشر الموز على أسنانك عدة مرات يوميًا قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة للحصول على ابتسامة جديدة لامعة. .