مشروع صحي متكامل لرفع جودة الحياة بالمدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة المدينة المنورة تنفيذ مشروع صحي متكامل في حي المغيسلة بالمدينة المنورة، للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية بالمدينة المنورة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بالمنطقة.

يشمل المشروع مشفى وسكنا خاصا بالموظفين بمساحة 12110.53 أمتار مربعة، يسع لأكثر من 500 موقف انتظار للسيارات، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وتحقيق أفضل الخدمات للمرضى، وتقديم تجربة للعميل بأعلى مقاييس الجودة، ولتعزيز الفرص الاستثمارية المميزة بالمدينة المنورة.

من جهة أخرى، أنهت أمانة المدينة المنورة خلال العام الماضي 13557 طلبا في 12 خدمة الكترونية، من أصل 35 خدمة رقمية عبر منصة «سقيفة»، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة.

وشملت خدمات المنصة المقدمة، إنهاء 5075 طلبا لتحديث الصكوك، و1458 طلبا لتنظيم المواقع العشوائية، و2117 طلبا لتسجيل المشاريع المميزة، إلى جانب 1081 طلبا في التجزئة والدمج، و912 طلبا في التسمية والترقيم، و897 طلبا في سريان التنظيم، وفي إصدار القرارات المساحية تم إنهاء 863 طلبا.

وتوفر منصة «سقيفة» التابعة لأمانة المدينة لعملائها، تجربة رقمية متكاملة تُسهم في تحسين تجربة المستفيد والحصول على الخدمات البلدية.

المشروع يشمل: