شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى.. برنامج لتعليم العربية لغير الناطقين بها لجامعة أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جامعة أم القُرى ممثلة في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها برنامجًا في تعليم اللغة العربية لطلبة جامعة أنقرة؛ حيث يستفيد من البرنامج التدريبي 26 طالبًا وطالبة من طلاب السنة التحضيرية.

وقالت الجامعة إن البرنامج يأتي ذلك امتدادًا للتعاون العلمي والبحثي والتبادل الطلابي الدولي الذي تسعى جامعة أم القُرى إلى توسعته مع مختلف الدول في مختلف التَّخصُّصات.





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وأفاد عميد المعهد الدكتور عبدالرحمن القرني بأنَّ البرنامج قائم على تعليم المهارات اللغوية الأربعة: (الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة)، إضافة إلى عناصر اللغة وتراكيبها ومفرداتها؛ وتُدرس على منهج سلسلة جامعة أم القُرى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ خلال الفصل الصيفي على مدى 6 أسابيع.

ويقدم البرنامجَ نخبة من المتخصصين في المعهد؛ من ذوي الخبرة الدولية العريقة في هذا المجال. ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود الجامعة في تقديم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ بالتعاون مع: سفارة خادم الحرمين الشريفين، والملحقية الثقافية في الجمهورية التركية.