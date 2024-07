شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في مطارات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في #مطارات المملكة بعد تجاوز الخلل التقني العالمي.

الدمام - شريف احمد - أعلنت "مطارات القابضة" عودة العمليات التشغيلية لوضعها الطبيعي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطارات تجمع مطارات الثاني.‏وتؤكد "مطارات القابضة" ضرورة تواصل المسافرين مع الناقلات الجوية قبل التوجه للمطارات. عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها في This is a Twitter Status المملكة بعد تجاوز الخلل التقني العالمي. This is a Twitter Status— مطارات القابضة (@MATARAT_KSA)وتستهدف معرفة المزيد حول رحلاتهم ومستجدات مواعيدها، والاطلاع على لائحة حقوق المسافرين المعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.وبينت أن هذا يأتي إشارةً إلى البيانات الصادرة من الشركات التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، اليوم الجمعة 19 يوليو 2024م، حول امتداد أثر العطل التقني العالمي على عددٍ من الناقلات الجوية في مطارات المملكة.