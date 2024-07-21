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لتنفيذ أعمال الصيانة.. إغلاق "عقبة بدا" في تبوك لمدة 3 أشهر

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اليوم – الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة في طرق تبوك، إذ ستغلق عقبة بدا في منطقة تبوك. إغلاق عقبة بدا في منطقة This is a Twitter Status اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لمدة 3 أشهر. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi)

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الطريق سيغلق اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لمدة 3 أشهر، بشكل كامل وفي الاتجاهين.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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