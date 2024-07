شكرا لقرائتكم خبر عن لتنفيذ أعمال الصيانة.. إغلاق "عقبة بدا" في تبوك لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة..

إغلاق عقبة بدا في منطقة #تبوك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لمدة 3 أشهر. pic.twitter.com/PFGSyx15YS — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) July 20, 2024



وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الطريق سيغلق اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لمدة 3 أشهر، بشكل كامل وفي الاتجاهين.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تنفيذ حزمة من أعمال الصيانة في طرق تبوك، إذ ستغلق عقبة بدا في منطقة تبوك. إغلاق عقبة بدا في منطقة This is a Twitter Status اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لمدة 3 أشهر. This is a Twitter Status— الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi)