57 حملة لضبط الباعة الجائلين المخالفين بالدمام

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- بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري 608 زيارات للمنشآت التجارية بحاضرة الدمام، لرصد الملاحظات وتسجيل المخالفات، و57 حملة لضبط وضع الباعة الجائلين المخالفين وتوفير الحلول البديلة لهم بمشاركة الجهات ذات العلاقة، استمرارا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة بالمنطقة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري 608 زيارات للمنشآت التجارية بحاضرة الدمام، لرصد الملاحظات وتسجيل المخالفات، و57 حملة لضبط وضع الباعة الجائلين المخالفين وتوفير الحلول البديلة لهم بمشاركة الجهات ذات العلاقة، استمرارا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة بالمنطقة. وأشار وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، إلى أن الجولات نتج عنها رصد 109 بائعين متجولين مخالفين، ورفع 27.521 طنا من المتروكات في الأسواق، إضافة إلى الكشف على 7 مزادات للمركبات والمعدات الثقيلة بحاضرة الدمام، مؤكدا استمرار الإدارة العامة للأسواق في تنفيذ خطتها طوال العام، في مجال أعمال تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال عمليات المسح الميداني لرصد أعمال المنشآت والباعة المخالفين، ورفع المتروكات، بالإضافة الى الكشف على المزادات ومعالجة التشوهات البصرية في الأسواق، ورفع مستوى التوعية المجتمعية للمحافظة على جمالية المدينة العمرانية. الزيارات و الجولات. 608 زيارات للمنشآت التجارية في الدمام.

57 حملة لضبط وضع الباعة الجائلين.

رصد 109 بائعين متجولين مخالفين.

رفع 27.521 طنا من المتروكات في الأسواق.

الكشف على 7 مزادات للمركبات والمعدات.

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