شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 82 طن من الخضروات والسلع مع الباعة الجائلين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجحت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة، في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر يونيو الماضي، بضبط ومصادرة أكثر من 82 طن من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 11 بلدية فرعية.

مكافحة ظاهرة البيع العشوائي

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي، تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 526 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت أعمال الرصد لتشمل مصادرة 23 من ألعاب الأطفال "السكوتر" التي يجري تأجيرها بمنطقة الكورنيش، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وداعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو من خلال المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.