شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول الإلحاقي في جامعة الحدود الشمالية.. اعرف موعد الانتهاء والان نبدء بالتفاصيل

#إعلان

تعلن عمادة القبول والتسجيل

بـ #جامعة_الحدود_الشمالية عن إتاحة بوابة القبول الجامعي الإلحاقي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـ

للتقديم زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الآتي: https://t.co/zFjGbo5Z97 pic.twitter.com/fzzSS56kP6 — عمادة القبول والتسجيل (@DAR_NBU) July 22, 2024

التقديم في جامعة الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن إتاحة بوابة القبول الجامعي الإلحاقي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـ.وأوضحت الجامعة أن فترة القبول الإلحاقي اعتبارًا من اليوم حتى الخميس 26 محرم الجاري عبر البوابة الإلكترونية اضغط هنا. تعلن عمادة القبول والتسجيلبـ This is a Twitter Status عن إتاحة بوابة القبول الجامعي الإلحاقي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـللتقديم زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الآتي: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— عمادة القبول والتسجيل (@DAR_NBU)وقبل أيام كانت جامعة الحدود الشمالية بدأت استقبال طلبات القبول في 6 برامج للماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الهندسة والتمريض.ويستمر حتى تاريخ 25 يوليو الجاري، عبر بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا.وبينت أن البرامج هي: ماجستير العلوم في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكة والكيميائية، وهندسة السلامة وإدارة المخاطر، وماجستير في علوم التمريض (تمريض الصحة العامة).