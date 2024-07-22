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بدء القبول الإلحاقي في جامعة الحدود الشمالية.. اعرف موعد الانتهاء

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واس - عرعر  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن إتاحة بوابة القبول الجامعي الإلحاقي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـ.
وأوضحت الجامعة أن فترة القبول الإلحاقي اعتبارًا من اليوم حتى الخميس 26 محرم الجاري عبر البوابة الإلكترونية اضغط هنا. تعلن عمادة القبول والتسجيل
بـ This is a Twitter Status عن إتاحة بوابة القبول الجامعي الإلحاقي لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـ
للتقديم زيارة البوابة الإلكترونية من خلال الرابط الآتي: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— عمادة القبول والتسجيل (@DAR_NBU)

التقديم في جامعة الحدود الشمالية

وقبل أيام كانت جامعة الحدود الشمالية بدأت استقبال طلبات القبول في 6 برامج للماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، في الهندسة والتمريض.
ويستمر حتى تاريخ 25 يوليو الجاري، عبر بوابة القبول الإلكترونية للدراسات العليا.
وبينت أن البرامج هي: ماجستير العلوم في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكة والكيميائية، وهندسة السلامة وإدارة المخاطر، وماجستير في علوم التمريض (تمريض الصحة العامة).
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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