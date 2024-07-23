شكرا لقرائتكم خبر عن رصد أكثر من 3 أطنان من الخضروات تباع بطرق عشوائية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة عبر حملة ميدانية لرصد وتعقب "البيع العشوائي" 3.9 طن من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية العزيزية الفرعية، يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة؛ لتحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

رصد المخالفات

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية هبة حسين البلوي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة المخالفات ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء والحدائق، والتي أسفرت عن مصادرة 3.9 طن من الخضروات والفواكه لبسطات وعربات عشوائية، وذلك في إطار جهود البلدية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع.

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وأشارت "البلوي"، إلى استمرار أعمال متابعة كافة المخالفات بالنطاق ضمن جهود رفع مستوى الامتثال، وجودة الخدمات، مثمنة إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.