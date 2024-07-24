نموذج محاكاة لتعزيز الولاء وبناء القيادات الشبابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك عدد من شباب المملكة في نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي بالقاهرة، لتعزيز قيم الولاء والانتماء وبناء قيادات شبابية قادرة على قيادة المنطقة في المستقبل.

وبدأت بجامعة الدول العربية، فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي لعام 2024 أمس الأول تحت عنوان «نحو تشاركية مجتمعية مستدامة»، الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية «قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الشباب والرياضة «بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية بمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية من بينهم المملكة.

حضر الجلسة الافتتاحية نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية الوزير المفوض فهد الخمعلي، ومثل وزارة الرياضة في هذا الحدث المستمر حتى 27 الشهر الجاري منار رئيسي ومحمد الرمضان.

من جانبه قال مدير إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الوزير المفوض فيصل غسال، في كلمته، «إن نموذج المحاكاة سيسهم في تعزيز الوعي لدى الشباب العربي وتعزيز قيم الولاء والانتماء وبناء قيادات شبابية قادرة على قيادة المنطقة في المستقبل».

وأشار غسال إلى حرص الجامعة الدول العربية، على تأهيل الشباب العربي بصفة دائمة ليكونوا مستعدين لكل ما هو جديد، وقادرين على مواجهة التحديات المختلفة.

محاور نموذج المحاكاة: