شكرا لقرائتكم خبر عن 90 خدمة عدلية.. وزير العدل يوجّه بزيادة الخدمات المقدمة عبر "ناجز" والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بزيادة الخدمات المقدمة عبر تطبيق "ناجز" للأجهزة الذكية؛ ليصبح الإجمالي 90 خدمة عدلية؛ تشمل جميع القطاعات العدلية.وتهدف وزارة العدل من خلال التوسع في خدمات تطبيق ناجز؛ إلى تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية، واختصار الوقت والجهد عليهم.وتشمل قائمة خدمات تطبيق ناجز: القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والخدمات المساندة، في رحلة رقمية ميسرة، تغني عن زيارة المقار العدلية.