شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزّي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ جابر دعيج الإبراهيم الصباح والان نبدء بالتفاصيل

#ولي_العهد يُعزي نظيره الكويتي في وفاة الشيخ علي عبد الله السالم المبارك الصباح#اليوم

بعث صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ جابر دعيج الإبراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ .وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ جابر دعيج الإبراهيم الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".