المنتخب السعودي للرياضيات يحقق 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسفيك

الدمام - شريف احمد - حصد المنتخب السعودي للرياضيات، ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، 10 جوائز (فضيتين و5 برونزيات و3 شهادات تقدير) في منافسات أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO ، في نسخته الـ36، من بين 345 طالباً وطالبة، يمثلون 38 دولة.ونال الطالب يوسف بخيت، من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع الميدالية الفضية، والطالب معاذ القحطاني من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، فيما حصد الميدالية البرونزية كل من الطالب محمد الغامدي من تعليم الشرقية، والطالب إلياس الفرج من تعليم الشرقية، والطالب أحمد الشهري من تعليم الرياض، والطالبة فاطمة بوعلي من تعليم الأحساء، والطالب أحمد خلاوي من تعليم جدة، بينما حصل على شهادة التقدير كل من الطالب محمد حافظ من تعليم المدينة المنورة، والطالب يوسف خلاوي من تعليم جدة، والطالب عبدالسلام السلمي من تعليم المدينة المنورة. كل التهاني لمملكتنا ولطلابنا ولشريكنا الاستراتيجي وزارة التعليم This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— موهبة (@mawhiba)ورفعت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع التبريكات للطلبة وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم وإدارات التعليم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، لافتةً النظر إلى أن فوزهم في هذه المسابقة العالمية العريقة مصدر فخر للوطن أجمع.وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها "موهبة" والوزارة للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.ويمر الطلبة في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم بتدريب مكثف، بمعدل يزيد على 1000 ساعة سنوياً محلياً ودولياً بالمسار العلمي الذي يختاره الطالب، على أيدي نخبة من المدربين المحليين وخبراء أولمبياد دوليين، وبدعم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود.يشار إلى أن تفوق الطلاب السعوديين على طلاب وطالبات من عدة دول متقدمة وذات باع طويل في مسابقات الرياضيات الدولي، يؤكد صحة النهج الذي تنتهجه موهبة ووزارة التعليم لإعداد وتأهيل وتمكين الموهوبين السعوديين، وأن هذا الإنجاز الوطني العالمي ثمرة توجيه ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- والتي توفر دائماً مخرجات تعليم عالية الجودة، وتدعم أبناءها الطلبة في جميع المحافل والمسابقات.يذكر أن الفريق المشارك في السنة الماضية حصل خلال النسخة السابقة من المسابقة على ميدالية فضية و 5 برونزيات.وتعد مسابقة أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، مسابقة دولية في الرياضيات تهدف إلى اكتشاف وتشجيع طلاب المدارس الموهوبين رياضياً في جميع بلدان آسيا والمحيط الهادي، وتعزز العلاقات الدولية الودية والتعاون بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى توفير فرص لتبادل المعلومات بشأن المناهج الدراسية والممارسة في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ.