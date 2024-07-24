 اتحاد الغرف: حظر منتجات الدواجن من البرازيل لن يؤثر على السوق السعودي

بيان من اتحاد الغرف ممثلاً باللجنة لمنتجي الدواجن:



قرار الحظر المؤقت لمنتجات الدواجن من البرازيل لن يؤثر على الكميات المتوفرة بالسوق السعودي #اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/eshXWY0jLo