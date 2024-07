شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: حظر منتجات الدواجن من البرازيل لن يؤثر على السوق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

نمو الإنتاج المحلي

الدمام - شريف احمد - قللت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية من تأثير الحظر المؤقت على استيراد منتجات الدواجن من البرازيل بسبب تفشي مرض النيوكاسل، على السوق السعودي.وقال رئيس اللجنة المهندس محمد الشايع، حسب اتحاد الغرف السعودية على منصة إكس، إن الحظر المؤقت من البرازيل لن يكون له تأثير كبير على الكميات المتوفرة بالسوق السعودي أو على الأسعار. قرار الحظر المؤقت لمنتجات الدواجن من البرازيل لن يؤثر على الكميات المتوفرة بالسوق السعودي This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA)وبين أن المملكة تعتمد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق من الدواجن سواء الطازجة أو المجمدة، بينما يغطي الدجاج المستورد المجمد النسبة المتبقية والبالغة %30 والتي يتم استيرادها من عدة دول.وأضاف أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق السعودي من منتجات الدواجن بنسبة %70 ويوفر بدائل محلية عالية الجودة وبكميات كبيرة للمستهلكين، فيما تسعى المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يتجاوز 100% من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، بما يغطي حاجة السوق المحلي ويتجاوزه إلى التصدير إلى الدول المجاورة.ونوه الشايع، بما يشهده قطاع الدواجن من نمو بفضل دعم الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة في ظل توجهات رؤية 2030، لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، الأمر الذي سيمكن الإنتاج المحلي من تغطية أي نقص نقد ينجم عن توقف المنتجات المستوردة مما يضمن عدم تأثر المستهلك.وأكد أن هناك مصادر بديلة جاهزة لتلبية احتياجات السوق السعودي من منتجات الدواجن في حال دعت الحاجة لذلك، بما يضمن توفر المنتجات وعدم انقطاعها عن السوق.وأشار إلى أن تنوع المصادر يعزز من مرونة واستدامة سوق الدواجن بالمملكة، معرباً عن التزام شركات الدواجن المحلية بمواصلة تطوير قطاع الدواجن المحلي وتعزيز قدراته لضمان استدامة الأمن الغذائي.