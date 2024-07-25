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أمطار غزيرة وسيول.. مركز الأرصاد يحذر من طقس مكة 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرا من طقسها.
وبين أن المنطقة تمر بطقس ممطر بغزارة يصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس مكة المكرمة

أوضح مركز الأرصاد أن الطقس يشمل الطائف والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان
وبين أنه يستمر من الواحدة صباح الخميس وحتى الـ11 من مساء ذات اليوم.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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