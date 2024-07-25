شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. مركز الأرصاد يحذر من طقس مكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرا من طقسها.
وبين أن المنطقة تمر بطقس ممطر بغزارة يصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبين أنه يستمر من الواحدة صباح الخميس وحتى الـ11 من مساء ذات اليوم.
وبين أن المنطقة تمر بطقس ممطر بغزارة يصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الطائف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 24, 2024
للتفاصيل https://t.co/mPEXPWtVmX #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/P6CG43DGVw
طقس مكة المكرمةأوضح مركز الأرصاد أن الطقس يشمل الطائف والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان
وبين أنه يستمر من الواحدة صباح الخميس وحتى الـ11 من مساء ذات اليوم.