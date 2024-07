شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. مركز الأرصاد يحذر من طقس مكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرا من طقسها.وبين أن المنطقة تمر بطقس ممطر بغزارة يصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية. المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)أوضح مركز الأرصاد أن الطقس يشمل الطائف والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسانوبين أنه يستمر من الواحدة صباح الخميس وحتى الـ11 من مساء ذات اليوم.