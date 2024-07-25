شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة خلال لقاء محافظ الطائف: توفير ألف فرصة تدريبية في القطاع والان نبدء بالتفاصيل



جاءت الزيارة ضمن برنامج "صيف

الوجهات السياحية الصيفية في مستهل اللقاء، ثمّن سمو محافظ الطائف دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للقطاعات كافة بهدف تحسين الخدمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مع التركيز على دعم قطاع السياحة الواعد.



وأوضح وزير السياحة أن الزيارة تأتي ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي يهدف إلى تطوير الوجهات السياحية الصيفية في المملكة وإثراء تجربة السائح من خلال تحسين الخدمات المقدمة.



وأشار إلى أن محافظة الطائف تتمتع بإمكانيات كبيرة تجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية البارزة في المنطقة. فرص تدريبية أعلن الخطيب عن توفير 1000 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع السياحي بمحافظة الطائف، وذلك في إطار جهود الوزارة لتأهيل الكوادر الوطنية.

وأشاد سمو محافظ الطائف بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتطوير القطاع السياحي في المملكة، مؤكداً استعداد أمانة المحافظة للتعاون مع الوزارة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة. الاستثمارات في السياحة كما أبدى حرصه على تعزيز العمل المشترك لفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع السياحة، والاستفادة من المواقع السياحية المتعددة بالطائف، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تطور القطاع.

وأشاد بجهود وزارة السياحة في تمكين أبناء وبنات الوطن في هذا المجال.

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، الأربعاء، مع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في مكتب سموه بمقر المحافظة.جاءت الزيارة ضمن برنامج "صيف السعودية " برفقة عدد من مسؤولي الوزارة.في مستهل اللقاء، ثمّن سمو محافظ الطائف دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للقطاعات كافة بهدف تحسين الخدمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مع التركيز على دعم قطاع السياحة الواعد.وأوضح وزير السياحة أن الزيارة تأتي ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي يهدف إلى تطوير الوجهات السياحية الصيفية في المملكة وإثراء تجربة السائح من خلال تحسين الخدمات المقدمة.وأشار إلى أن محافظة الطائف تتمتع بإمكانيات كبيرة تجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية البارزة في المنطقة.أعلن الخطيب عن توفير 1000 فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع السياحي بمحافظة الطائف، وذلك في إطار جهود الوزارة لتأهيل الكوادر الوطنية.وأشاد سمو محافظ الطائف بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتطوير القطاع السياحي في المملكة، مؤكداً استعداد أمانة المحافظة للتعاون مع الوزارة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة.كما أبدى حرصه على تعزيز العمل المشترك لفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع السياحة، والاستفادة من المواقع السياحية المتعددة بالطائف، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تطور القطاع.وأشاد بجهود وزارة السياحة في تمكين أبناء وبنات الوطن في هذا المجال.