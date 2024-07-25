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طقس مكة المكرمة.. تنبيه من أمطار غزيرة حتى الاثنين المقبل

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني عن حالة الطقس على مكة المكرمة، منبهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وتشمل الحالة محافظات (الطائف - ميسان - أضم - الكامل - العرضيات). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس مكة المكرمة

وذكر أن الحالة تبدأ من اليوم وحتى الاثنين المقبل.
ويهيب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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