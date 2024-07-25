شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. تنبيه من أمطار غزيرة حتى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني عن حالة الطقس على مكة المكرمة، منبهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وتشمل الحالة محافظات (الطائف - ميسان - أضم - الكامل - العرضيات). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويهيب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
وتشمل الحالة محافظات (الطائف - ميسان - أضم - الكامل - العرضيات). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تستمر حتى الـ6 مساء.. #المركز_الوطني_للأرصاد ينبه من أتربة مثارة على أجزاء من #الرياض— صحيفة اليوم (@alyaum) July 25, 2024
للتفاصيل | https://t.co/z3JFedXZjP#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #اليوم pic.twitter.com/LDNzJzbyf9
طقس مكة المكرمةوذكر أن الحالة تبدأ من اليوم وحتى الاثنين المقبل.
ويهيب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.