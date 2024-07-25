شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. تنبيه من أمطار غزيرة حتى الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني عن حالة الطقس على مكة المكرمة، منبهًا من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.وتشمل الحالة محافظات (الطائف - ميسان - أضم - الكامل - العرضيات). للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وذكر أن الحالة تبدأ من اليوم وحتى الاثنين المقبل.ويهيب الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.