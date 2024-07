شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تواصل استقبال طلبات تأهيل مشاريع حدائق الرياض المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

بوعي ومسؤولية.. نعزز البيئة الخضراء🌳



بادر في التقديم الآن على طلبات تأهيل مشاريع إنشاء وتنفيذ #حدائق_الرياض للشركات المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية، ورفع المستندات لبدء التأهيل واجتياز المعايير؛ من أجل ازدهار مدينتنا بمرافقها الحيوية.



عبر منصة "كفو" حتى 30 يوليو:… pic.twitter.com/k2PBMrumh2 — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) July 25, 2024

توسعة مشاريع إنشاء الحدائق

الدمام - شريف احمد - جددت أمانة منطقة الرياض دعوتها للشركات ذات الكفاءة العالية، والخبرة المتميزة في مجال الحدائق والمنتزهات إلى تقديم طلبات التأهيل لعدد من المشروعات القادمة حتى نهاية الشهر الجاري.وبينت أن الطلبات تقدم عبر منصة "كفو"، داعية إلى الاطلاع على الشروط، والمعايير لعمليات التطوير والتأهيل المستهدفة، عبر الـــرابـــط. بادر في التقديم الآن على طلبات تأهيل مشاريع إنشاء وتنفيذ This is a Twitter Status للشركات المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة العالية، ورفع المستندات لبدء التأهيل واجتياز المعايير؛ من أجل ازدهار مدينتنا بمرافقها الحيوية.عبر منصة "كفو" حتى 30 يوليو:... This is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)ويأتي ذلك في إطار إعلان الأمانة عن توسعها في مشاريع إنشاء حدائق الرياض، والعمل وفق إستراتيجيتها على رفع جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030، ومبادرة الرياض الخضراء؛ للارتقاء بالبيئة الحضرية في الرياض، تقديم خدمات نوعية للسكان والزوار، ومواكبة النمو والتطور الذي تشهده الرياض في جميع المجالات.يذكر أن الأمانة بدأت في استقبال طلبات التأهيل عبر منصة "كفو" ابتداء من تاريخ 1 / 7 / 2024م ويستمر التقديم حتى 30 / 7 / 2024م، ويشمل التقديم عددًا من المشروعات الجديدة، والقائمة، في مختلف أحياء مدينة الرياض، وفق معايير تأهيلية بيئية، حضرية تتوافق مع تطلعات الأمانة وخططها ومبادراتها لتكون الرياض مزدهرة عامرة.