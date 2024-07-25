شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة ورياح نشطة.. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض ومكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارً أصفر على منطقتي الرياض ومكة المكرمة، محذرًا من طقسهما.
وبين المركز أن المنطقتين تشهدان أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبين أنه يستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.
وفي الرياض يسود الطقس السليل ووادي الدواسر ويستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.
وبين المركز أن المنطقتين تشهدان أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 25, 2024
للتفاصيل https://t.co/WGjx8zCVxA #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/C7FgD5GfXW
طقس الرياض ومكةأوضح مركز الأرصاد أن حالة الطقس تلك تشمل في مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية
وبين أنه يستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.
وفي الرياض يسود الطقس السليل ووادي الدواسر ويستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.