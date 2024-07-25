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أتربة ورياح نشطة.. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض ومكة

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارً أصفر على منطقتي الرياض ومكة المكرمة، محذرًا من طقسهما.
وبين المركز أن المنطقتين تشهدان أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس الرياض ومكة

أوضح مركز الأرصاد أن حالة الطقس تلك تشمل في مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية
وبين أنه يستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.
وفي الرياض يسود الطقس السليل ووادي الدواسر ويستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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