أتربة ورياح نشطة.. مركز الأرصاد يحذر من طقس الرياض ومكة

طقس الرياض ومكة

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارً أصفر على منطقتي الرياض ومكة المكرمة، محذرًا من طقسهما.وبين المركز أن المنطقتين تشهدان أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)أوضح مركز الأرصاد أن حالة الطقس تلك تشمل في مكة المكرمة: الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنيةوبين أنه يستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.وفي الرياض يسود الطقس السليل ووادي الدواسر ويستمر من الـ9 صباح غد الجمعة وحتى الـ9 من مساء ذات اليوم.