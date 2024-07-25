شكرا لقرائتكم خبر عن بواسطة الإخلاء الطبي.. نقل مواطن من جورجيا لتلقي العلاج في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وكتبت عبر منشور على اكس "انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت السفارة أمس وبتنسيق مع وزارة الصحة بنقل مواطن اثر تعرضه لنوبة قلبية بطائرة إخلاء طبي من مدينة باتومي في جورجيا إلى المملكة لإستكمال علاجه، وتتمنى السفارة له الشفاء العاجل".

أخبار متعلقة مساعدات غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده في اليمن والسودان "كفاءة الإنفاق" تحتفي بـ27 خريجًا في برنامج "صناع المستقبل" الدمام - شريف احمد - نقلت السفارة السعودية في جورجيا أمس مواطن اثر تعرضه لنوبة قلبية بطائرة إخلاء طبي من مدينة باتومي في جورجيا إلى المملكة.وكتبت عبر منشور على اكس "انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، قامت السفارة أمس وبتنسيق مع وزارة الصحة بنقل مواطن اثر تعرضه لنوبة قلبية بطائرة إخلاء طبي من مدينة باتومي في جورجيا إلى المملكة لإستكمال علاجه، وتتمنى السفارة له الشفاء العاجل".