شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده في اليمن والسودان والان نبدء بالتفاصيل

العيادات الطبية المتنقلة

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 210 سلال غذائية للفئات النازحة في ولاية كسلا بجمهورية السودان، استفاد منها 1.555 فردًا، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2024.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية شندي بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.900 فرد، ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 352 مستفيدًا خلال الفترة من 10 وحتى 16 يوليو 2024م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 75 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 214 حالة، وعيادة الباطنية 59 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالتان ، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 193 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ 350 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 أشخاص، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.