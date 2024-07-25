شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
كما تهطل أمطار متوسطة على الطائف مع جريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وتستمر تلك الحالة من الساعة الـ1 مساء غد الجمعة وحتى الـ11 من مساء ذات اليوم.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #بني_يزيد #ميسان— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 25, 2024
للتفاصيل https://t.co/7YUcSVCKYN #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/xKCdydwTlj
طقس مكة المكرمةأوضح مركز الأرصاد أن الطقس الممطر يسود أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات
كما تهطل أمطار متوسطة على الطائف مع جريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وتستمر تلك الحالة من الساعة الـ1 مساء غد الجمعة وحتى الـ11 من مساء ذات اليوم.