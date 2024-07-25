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أمطار غزيرة وسيول.. "الأرصاد" يحذر من طقس مكة 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس مكة المكرمة

أوضح مركز الأرصاد أن الطقس الممطر يسود أضم وبني يزيد وميسان والعرضيات
كما تهطل أمطار متوسطة على الطائف مع جريان سيول وصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وتستمر تلك الحالة من الساعة الـ1 مساء غد الجمعة وحتى الـ11 من مساء ذات اليوم.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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