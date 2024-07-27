شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الطائف.. تستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الطقس على الطائف بمكة المكرمة.
ويتوقع هطول أمطار غزيرة على الطائف غدًا السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
ويصاحب الحالة تأثيرات عدة، من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ويتوقع هطول أمطار غزيرة على الطائف غدًا السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #الطائف— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 26, 2024
للتفاصيل https://t.co/DxywK2WwVZ #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/FD36sUPstt
طقس الطائفوتبدأ الحالة من الساعة الـ 12 حتى الساعة الـ 11 مساء.
ويصاحب الحالة تأثيرات عدة، من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.