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"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الطائف.. تستمر حتى هذا التوقيت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الطقس على الطائف بمكة المكرمة.
ويتوقع هطول أمطار غزيرة على الطائف غدًا السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس الطائف

وتبدأ الحالة من الساعة الـ 12 حتى الساعة الـ 11 مساء.
ويصاحب الحالة تأثيرات عدة، من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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