شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الطائف.. تستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

طقس الطائف

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تفاصيل الطقس على الطائف بمكة المكرمة.ويتوقع هطول أمطار غزيرة على الطائف غدًا السبت. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتبدأ الحالة من الساعة الـ 12 حتى الساعة الـ 11 مساء.ويصاحب الحالة تأثيرات عدة، من رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.