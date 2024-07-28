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جامعة الملك فيصل.. بدء القبول في 12 برنامجًا للدبلوم المتوسط المهني

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل، ممثلة بالكلية التطبيقية، بدء القبول في 12 برنامجًا أكاديميًا من برامج الدبلوم المتوسط المهني (انتظام- برسوم) للعام الجامعي 1446هـ.
وأوضحت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس" أن البرامج تشمل التخصصات التالية:
  • المحاسب
  • الإدارة المالية
  • الإعلان والاتصال التسويقي
  • هندسة الري
  • إدارة الموارد البشرية
  • برمجة تطبيقات الويب
  • إدارة سلاسل الإمداد
  • علوم البيانات
  • السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب
  • نظم المعلومات
  • شبكات الحاسب وإدارة الانظمة
  • الإنتاج الرقمي والمرئي
يسر This is a Twitter Status ممثلة بالكلية التطبيقية أن تعلن عن بدء القبول في 12 برنامجًا أكاديميًا من برامج الدبلوم المتوسط المهني (انتظام- برسوم) للعام الجامعي 1446هـ.
بداية تقديم طلبات القبول
الثلاثاء 1446/1/24هـ.
نهاية تقديم طلبات القبول
الاثنين 1446/2/1هـ. This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)

مميزات البرامج

  • الدراسة حضورية في أوقات مرنة.
  • شهادة دبلوم متوسط مهني متوافقة مع متطلبات: "الإطار الوطني للمؤهلات- التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات- التصنيف السعودي الموحد للمهن".
  • تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية.
  • مهارات تواكب مستجدات العصر ومتطلبات سوق العمل.
  • الربط بشهادات مهنية معتمدة متوافقة مع مستهدفات التنمية.
  • تدريب تطبيقي بشراكات استراتيجية مع جهات متخصصة.

شروط القبول

  • الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% فما فوق.
  • ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة.
  • سعودي أو غير سعودي من أم سعودية.
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MO Nasa

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