شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل.. بدء القبول في 12 برنامجًا للدبلوم المتوسط المهني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل، ممثلة بالكلية التطبيقية، بدء القبول في 12 برنامجًا أكاديميًا من برامج الدبلوم المتوسط المهني (انتظام- برسوم) للعام الجامعي 1446هـ.
وأوضحت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس" أن البرامج تشمل التخصصات التالية:
بداية تقديم طلبات القبول
الثلاثاء 1446/1/24هـ.
نهاية تقديم طلبات القبول
الاثنين 1446/2/1هـ. This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)
وأوضحت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس" أن البرامج تشمل التخصصات التالية:
- المحاسب
- الإدارة المالية
- الإعلان والاتصال التسويقي
- هندسة الري
- إدارة الموارد البشرية
- برمجة تطبيقات الويب
- إدارة سلاسل الإمداد
- علوم البيانات
- السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب
- نظم المعلومات
- شبكات الحاسب وإدارة الانظمة
- الإنتاج الرقمي والمرئي
بداية تقديم طلبات القبول
الثلاثاء 1446/1/24هـ.
نهاية تقديم طلبات القبول
الاثنين 1446/2/1هـ. This is a Twitter Status— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity)
#إعلان— جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) July 28, 2024
يسر #جامعة_الملك_فيصل ممثلة بالكلية التطبيقية أن تعلن عن بدء القبول في 12 برنامجًا أكاديميًا من برامج الدبلوم المتوسط المهني (انتظام- برسوم) للعام الجامعي 1446هـ.
📌 بداية تقديم طلبات القبول
الثلاثاء 1446/1/24هـ.
📌 نهاية تقديم طلبات القبول
الاثنين 1446/2/1هـ. pic.twitter.com/4KcgvXVnGl
مميزات البرامج
- الدراسة حضورية في أوقات مرنة.
- شهادة دبلوم متوسط مهني متوافقة مع متطلبات: "الإطار الوطني للمؤهلات- التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات- التصنيف السعودي الموحد للمهن".
- تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية.
- مهارات تواكب مستجدات العصر ومتطلبات سوق العمل.
- الربط بشهادات مهنية معتمدة متوافقة مع مستهدفات التنمية.
- تدريب تطبيقي بشراكات استراتيجية مع جهات متخصصة.
شروط القبول
- الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% فما فوق.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة.
- سعودي أو غير سعودي من أم سعودية.