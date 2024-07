شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل.. بدء القبول في 12 برنامجًا للدبلوم المتوسط المهني والان نبدء بالتفاصيل

المحاسب

الإدارة المالية

الإعلان والاتصال التسويقي

هندسة الري

إدارة الموارد البشرية

برمجة تطبيقات الويب

إدارة سلاسل الإمداد

علوم البيانات

السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

نظم المعلومات

شبكات الحاسب وإدارة الانظمة

الإنتاج الرقمي والمرئي

يسر #جامعة_الملك_فيصل ممثلة بالكلية التطبيقية أن تعلن عن بدء القبول في 12 برنامجًا أكاديميًا من برامج الدبلوم المتوسط المهني (انتظام- برسوم) للعام الجامعي 1446هـ.



📌 بداية تقديم طلبات القبول

الثلاثاء 1446/1/24هـ.

📌 نهاية تقديم طلبات القبول

الاثنين 1446/2/1هـ. pic.twitter.com/4KcgvXVnGl — جامعة الملك فيصل (@KFUniversity) July 28, 2024

مميزات البرامج

الدراسة حضورية في أوقات مرنة.

شهادة دبلوم متوسط مهني متوافقة مع متطلبات: "الإطار الوطني للمؤهلات- التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات- التصنيف السعودي الموحد للمهن".

تخصصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل من الكوادر البشرية.

مهارات تواكب مستجدات العصر ومتطلبات سوق العمل.

الربط بشهادات مهنية معتمدة متوافقة مع مستهدفات التنمية.

تدريب تطبيقي بشراكات استراتيجية مع جهات متخصصة.

شروط القبول

الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% فما فوق.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 سنة.

سعودي أو غير سعودي من أم سعودية.

