جامعة الملك خالد.. فتح القبول في 3 برامج ماجستير مدفوعة الرسوم

وأوضحت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن التقديم مستمر إلى نهاية يوم السبت 1446/1/28هـ، الموافق2024/8/3م، وتضم البرامج النوعية التي جرى استحداثها الآتي:

علم الوراثة الطبية الجزيئية- كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها

التنوع البيولوجي النباتي المستدام وتقنية المنتجات الطبيعية- كلية العلوم

القياس والتقويم- كلية التربية

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث والدراسات العليا، عن فتح بوابة القبول في ثلاثة برامج ماجستير مدفوعة الرسوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446.