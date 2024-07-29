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جامعة الملك خالد.. فتح القبول في 3 برامج ماجستير مدفوعة الرسوم

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة البحث والدراسات العليا، عن فتح بوابة القبول في ثلاثة برامج ماجستير مدفوعة الرسوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن التقديم مستمر إلى نهاية يوم السبت 1446/1/28هـ، الموافق2024/8/3م، وتضم البرامج النوعية التي جرى استحداثها الآتي:

  • علم الوراثة الطبية الجزيئية- كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها
  • التنوع البيولوجي النباتي المستدام وتقنية المنتجات الطبيعية- كلية العلوم
  • القياس والتقويم- كلية التربية
التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الملك خالد (@kkueduksa)

جامعة الملك خالد

سبق ودعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد طلاب وطالبات الجامعة للتسجيل في برنامج "الإعداد المهني" المقام بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية.
وبينت أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الجامعة، إضافة للطلاب من حديثي التخرج.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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