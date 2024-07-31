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"الأرصاد" يطلق الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على مكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة.
يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)
ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
يبدأ الإنذار الساعة 1 ظهرًا، ويستمر – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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