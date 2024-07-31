شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يطلق الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا أحمر اللون من هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة.

يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbj pic.twitter.com/EcYCFuU3Pb — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 31, 2024

ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

يبدأ الإنذار الساعة 1 ظهرًا، ويستمر – بمشيئة الله – حتى 11 مساء.

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)