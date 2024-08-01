شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جدة 2024.. أجواء ترفيهية وفرص وظيفية ومهارات مكتسبة والان نبدء بالتفاصيل

أنشطة تجارية

تجربة مميزة

الدمام - شريف احمد - ساهم "موسم جدة 2024"، على استقطاب الكفاءات الشابة والمواهب المبدعة للمشاركة في الفعاليات وإظهار مواهبهم وإبداعاتهم في المنتجات والتصاميم المتميزة التي يقدمونها، كما وفّر عددًا كبيرًا من الفرص الوظيفية لإكسابهم تجارب ومهارات، وإثرائهم بالخبرات الميدانية وتحقيق الاستفادة المادية لهم خاصة في فصل الصيف.وأتاح المركز الوطني للفعاليات عبر منصة (مطلوب) فتح التسجيل للشباب والشابات بالعمل في موسم جدة 2024 بهدف التنظيم، وتشغيل الألعاب، واستقبال الزوار، في تجربة مهنية ثرية تطور من قدراتهم العملية.تشهد الأنشطة التجارية في موسم جدة, سواءً المتخصصة في مجال تقديم المأكولات والمشروبات وصناعة الحلوى أو في معارض التصاميم الإبداعية والرسومات الرائعة أو العديد من الأنشطة التجارية والتسويقية المتنوعة، تنافسًا مميزًا بين الشباب والشابات من أبناء الوطن الذين يعملون ولازال بعضهم في مقاعد الدراسة، إذ يقدمون خدماتهم بكل جودة واحترافية، بالإضافة لإسهام العديد من هذه الكفاءات في الإرشاد السياحي وتنظيم الفعاليات والعروض المختلفة لزوار موسم جدة.ويواصل القائمون على الموسم، تكريس الجهود لصناعة الشباب والشابات المؤهلين لدخول سوق العمل، وإكسابهم مهارات حرفية وتنظيمية تساعدهم في أداء وظائفهم ومشاريعهم المستقبلية بكل كفاءة واقتدار، مقدمين صورة رائعة تعكس ما حققه قطاع السياحة والترفيه من تطورات وإنجازات، ونجاحه في دمج التسويق بالترفيه.يهدف الموسم من خلال فعالياته، إلى تعزيز السياحة المحلية وتقديم تجربة ترفيهية مميزة للزوار من خلال الاعتماد على استثمار كل مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار من مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والأهالي الذين يقضون أوقاتًا ممتعة بين الأنشطة الترفيهية، كما منحت الشباب والشابات فرصة لمقابلة الجمهور وتعزيز خبراتهم العملية من خلال إكسابهم مهارات جديدة في التسويق والتنظيم والبيع داخل مناطق موسم جدة.