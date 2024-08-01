شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة "الاستثنائية" الرابعة للمقبولين والان نبدء بالتفاصيل

د. محمد الفريدان - اليوم

تحقيق رغبات المتقدمين

إجراءات القبول

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل الدفعة الرابعة والاستثنائية لقبول طلبات المتقدمين والمتقدمين على مرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هـ، وبلغ إجمالي عدد المقبولين خلال الدفعات الأربع التي أعلنتها الجامعة 16007 متقدمًا ومتقدمة.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أنه بلغ عدد المقبولين في الدفعة الرابعة 16007، مشيرًا إلى أن مجمل من تم منحهم فرصًا لتأكيد القبول خلال جميع مراحل القبول الأربع بلغ 49,449، بينما بلغ عدد غير المؤكدين 23,987.وأكد الدكتور الفريدان حرص الجامعة على تحقيق رغبات المتقدمين، حيث تم تحقيق رغبات ما يقارب 89.23% من المقبولين لإحدى الرغبات الثلاث الأولى، وهي 85.05% للرغبة الأولى، و 89.97% للرغبة الثانية، و 92.66% للرغبة الثالثة.وأشار إلى أن هناك عاملا مهما في الاختيار، حيث إن مقدم الطلب هو من يقوم باختيار الرغبات المفضلة لديه، والتي يعتمد عليها الاختيار الآلي، وبالتالي فإن تحقق القبول يتم بتحديد المتقدم لرغباته الأولية، ولذا فإن عددا من أصحاب النسب الموزونة المرتفعة نسبيًّا لم يتم قبولهم بداية بسبب نوعية اختيارهم للرغبات التي قدموها، والتي تمثل الرغبات ذات التنافسية العالية في التقديم، إلى جانب أن الجامعة حرصت على توفير الفرص لاستقطاب المتميزين من كل مناطق الوطن الغالي.كما أوضح بأنه لا حاجة لتسليم الوثائق عبر البريد، حيث ستتم عملية مطابقة الوثائق والتعهدات بصورة إلكترونية من خلال أيقونة (إكمال إجراءات القبول) ويتعين على جميع المقبولين -بعد تأكيد القبول- الدخول على هذه الأيقونة وإرفاق الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم السبت 28/ 01/ 1446هـ الموافق 3/ 08/ 2024م الساعة الثانية عشرة ظهراً.وأفاد الدكتور الفريدان بأن على جميع المقبولين التقيد بتعليمات القبول وضرورة إكمال إجراءات القبول وفق التقويم الزمني المعلن، وأنه يتعين على الطلبة الذين لديهم قبول بجامعتين في وقت واحد إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائيا.